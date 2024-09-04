Резерв+ сегодня приостановит работу: в Минобороны назвали причину

Сегодня, 4 сентября, в приложении Резерв+ запланированы технические работы. Приложение будет недоступно несколько часов.

В Минобороны отметили, что улучшат функциональность и стабильность приложения. Пользователям посоветовали загрузить электронный военный документ в формате PDF на случай проверки.

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Почему не будет работать Резерв+

В Минобороны сообщили, что Резерв+ не будет работать несколько часов из-за технических работ. Приложение не будет работать с 14:00 до 16:00.

Будут улучшаться функциональность и стабильность приложения. Все данные в безопасности и будут доступны после завершения работ,

– добавили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали пользователям приложения сохранить электронный военный документ в формате PDF, чтобы иметь его под рукой в случае проверки.

Напомним, что вскоре военнообязанные смогут проверять действительность своих повесток от ТЦК через приложение Резерв+. Теперь повестки будут содержать уникальный электронный идентификатор в форме QR-кода.