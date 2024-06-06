В Минобороны сказали, сколько людей уже обновили данные в Резерв+, а сколько еще могут это сделать

С 18 мая свои учетные данные уже обновили 1 миллион 600 тысяч украинцев. Большинство сделали это именно через приложение Резерв+.

Так, в Резерв+ уже обновили данные 1 миллион 412 тысяч человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Сколько людей уже обновили данные в Резерв+

Спикер отметил, что загрузили приложение значительно больше людей. Поэтому ожидается, что они им впоследствии воспользуются.

Еще есть большой потенциал в Резерв+. Будем наблюдать за динамикой. Сейчас около 15% уточнили свои данные. Еще есть возможность у большого количества людей продолжать уточнять свои данные и таким образом выполнить норму закона,

– отметил Лазуткин.

Также добавил, что данные уже обновили более 18 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом. Преимущественно те, кто живет в Польше, Чехии, Германии, Канаде, США.

Интересно, что скачать приложение и обновить данные можно в более чем 150 странах мира.

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