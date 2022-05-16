Резерва почти не осталось: в Пентагоне рассказали, сколько БТГр Россия уже привлекла к войне

Масштабы потерь россиян в войне против Украины растут до гигантских показателей. С пополнением у россиян возникли проблемы – идти на верную смерть не готовы даже граждане России.

Потери личного состава российских оккупантов, которых они понесли в войне против Украины, составляют почти 28 тысяч. Враг имеет большие проблемы с восстановлением сил, ведь не рассчитывал на такое сопротивление и огромное количество погибших и раненых.

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У России почти не осталось резерва

Как сообщил один из чиновников Пентагона, в войне против Украины россияне уже привлекли 80% своих батальонных тактических групп. По его данным, сейчас на территории Украины воюют 106 БТГ оккупантов, ранее руководство российской армии планировало бросить на войну 140 БТГ.

Представитель Пентагона также отметил, что ресурса для продолжения активных боевых действий у России осталось очень мало.

Ранее звучала информация о том, что по состоянию на 13 мая на Востоке и Юге Украины было 105 российских БТГ.

Война России против Украины: коротко о главных новостях

Героические защитники Мариуполя записали обращение к украинцам. Они сообщили, что выполнили приказ командования, взяли на себя огонь и натиск крупных сил оккупантов, дали ВСУ возможность перегруппироваться, получить иностранное оружие и эффективно овладеть им. Они также сообщили о выполнении решения командования "для сохранения жизней", но о чем именно идет речь – пока не сообщается.

Контрнаступление украинских героев в Харьковской области продолжается успешно. В Минобороны сообщили о том, что вскоре приблизятся к границе. По словам Анны Маляр, в Харьковской области есть еще незначительный участок, на котором враг пытается удержать свои позиции.

Россияне надеются возобновить наступательные действия на Славянском направлении. Стало известно о том, что оккупанты пытаются восполнить свои потери благодаря подразделениям 20-й общевойсковой армии России. Когда силы врага будут восстановлены, он продолжит наступление и обстрелы.

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