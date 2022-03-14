Резерва у России больше нет, – военный эксперт объяснил просьбу к Китаю о помощи
В СМИ появилась информация, что Россия попросила у Китая военную помощь. Это свидетельствует о том, что резерва у страны-агрессора больше нет.
Украинские военные на правильном пути, поэтому нужно уничтожать еще больше оккупантов, чтобы достичь военного поражения России. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.
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"Мы были правы в наших прогнозах: резерва у России больше нет", – отметил он.
В то же время Владимир Путин не может объявить военное положение и начать мобилизацию россиян, ведь в нынешнем экономическом положении России это может вызвать социальный взрыв.
Китаю война в Украине невыгодна
По словам Жданова, война России против Украины невыгодна для Китая. В этой ситуации возможен его ситуативный союз с Западом, чтобы максимально ослабить Россию.
Для того, чтобы понимать политику Китая, надо знать одну простую истину: Китай всегда наблюдает, когда "трупы врагов" проплывают мимо. Затем он начинает искать преимущества для самого себя,
– добавил Жданов.
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