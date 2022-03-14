Українські військові на правильному шляху, тож потрібно знищувати ще більше окупантів, аби досягти воєнної поразки Росії. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.
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"Ми мали рацію у наших прогнозах: резерву у Росії більше немає", – зазначив він.
Водночас Володимир Путін не може оголосити воєнний стан і почати мобілізацію росіян, адже у теперішньому економічному становищі Росії це може спричинити соціальний вибух.
Китаю війна в Україні невигідна
За словами Жданова, війна Росії проти України невигідна для Китаю. У цій ситуації можливий його ситуативний союз із Заходом, аби максимально послабити Росію.
Для того, щоб розуміти політику Китаю, треба знати одну просту істину: Китай завжди спостерігає, коли "трупи ворогів" пропливають повз. Потім він починає шукати переваги для самого себе,
– додав Жданов.
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