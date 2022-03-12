Резервный фонд Госбюджета увеличили на 50 миллиардов, средства пойдут военным, – Шмыгаль

Правительство делает все возможное для того, чтобы украинская армия одолела российских оккупантов. Победа над врагом – приоритет для Украины сегодня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал очередное обращение к украинцам. В частности, он рассказал о дополнительном финансировании армии.

Кстати Украина обеспечена основными продуктами на ближайшие месяцы, – Шмыгаль

Увеличение резервного фонда

Правительство решило увеличить резервный фонд госбюджета на 50,8 миллиарда гривен. Это сделано за счет программ развития, которые невозможно реализовать в военное время.

"Такое решение уже позволяет оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны. Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 миллиарда гривен на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения. А также вчера решением правительства 3,9 миллиарда гривен было направлено на питание ВСУ", – рассказал Шмыгаль.

Смотрите видео обращения Дениса Шмыгаля к украинцам: