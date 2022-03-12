Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив чергове звернення до українців. Зокрема, він розповів про додаткове фінансування армії.

До речі Україна забезпечена основними продуктами на найближчі місяці, – Шмигаль

Збільшення резервного фонду

Уряд вирішив збільшити Резервний фонд держбюджету на 50,8 мільярда гривень. Це зроблено коштом програм розвитку, які неможливо реалізувати у воєнний час.

"Таке рішення вже дозоляє оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки та оборони. Вчора військовослужбовцям було перераховано 12,5 мільярда гривень на виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану. А також вчора рішенням Уряду 3,9 мільярда гривень було спрямовано на харчування ЗСУ", – розповів Шмигаль.

Дивіться відео звернення Дениса Шмигаля до українців: