Украина готовит "план Б" для Верховной Рады на случай разрушения здания парламента
Украинский парламент готовится к худшим сценариям войны и создает запасное место для работы. Правительство уже выделило средства на обустройство секретного объекта, куда переедут депутаты в случае разрушения главного здания.
Об этом в эфире телемарафона сообщила народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Что известно о планах Рады на случай разрушения здания парламента?
На создание резервного пункта в государственном бюджете заложено 263 миллиона гривен.
По словам Подласы, эти деньги будут использованы исключительно в случае физического уничтожения исторического здания на улице Грушевского.
Что известно о секретном объекте?
Детали строительства и точное расположение новой локации пока держатся в строгой тайне.
Я не могу комментировать это слишком подробно, потому что этот проект засекречен из соображений безопасности,
– подчеркнула Пидласа.
Она также уточнила, что выделенные миллионы не имеют никакого отношения к ремонту укрытия в действующем здании парламента. Дополнительные средства из государственного бюджета на эти нужды не тратились.
Другие бюджетные решения
В то же время Министерство финансов решило перенести на декабрь капитальные расходы госбюджета, которые планировались на эту осень. Это касается финансирования защиты энергетических объектов и подготовки страны к зиме.
Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено повышение минимальной заработной платы, однако оно произойдет только с 1 января 2027 года.