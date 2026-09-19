Украина готовит "план Б" для Верховной Рады на случай разрушения здания парламента

Украинский парламент готовится к худшим сценариям войны и создает запасное место для работы. Правительство уже выделило средства на обустройство секретного объекта, куда переедут депутаты в случае разрушения главного здания.

Об этом в эфире телемарафона сообщила народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Что известно о планах Рады на случай разрушения здания парламента?

На создание резервного пункта в государственном бюджете заложено 263 миллиона гривен.

По словам Подласы, эти деньги будут использованы исключительно в случае физического уничтожения исторического здания на улице Грушевского.

Что известно о секретном объекте?

Детали строительства и точное расположение новой локации пока держатся в строгой тайне.

Я не могу комментировать это слишком подробно, потому что этот проект засекречен из соображений безопасности,

– подчеркнула Пидласа.

Она также уточнила, что выделенные миллионы не имеют никакого отношения к ремонту укрытия в действующем здании парламента. Дополнительные средства из государственного бюджета на эти нужды не тратились.

Другие бюджетные решения

В то же время Министерство финансов решило перенести на декабрь капитальные расходы госбюджета, которые планировались на эту осень. Это касается финансирования защиты энергетических объектов и подготовки страны к зиме.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено повышение минимальной заработной платы, однако оно произойдет только с 1 января 2027 года.