Могут оказаться у боевиков: в Сирии остаются более 100 складов химического оружия, – NYT

В Сирии после свержения режима Башара Асада остается более 100 объектов хранения химического оружия. Вероятно, количество складов намного выше того, которое когда-либо признавал диктатор.

Есть риск того, что запасы могут оказаться в руках боевиков. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки международной Организации по запрещению химического оружия, передает 24 Канал.

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Что известно о складах химического оружия в Сирии

Благодаря данным внешних исследователей, некоммерческих групп и разведывательных данных, предоставленных странами-членами, ОЗХО пришла к выводу, что в Сирии до сих пор расположены склады с химическим оружием, которое использовали против повстанцев и сирийских мирных жителей в течение более десяти лет гражданской войны.

Согласно обнародованной информации, диктатор использовал оружие с содержанием зарина, хлора и иприта. В первые годы войны правительство признало существование 27 объектов по производству и хранению химического оружия. Известно, что соответствующие объекты проинспектировали эксперты этой организации и отдали распоряжение об их закрытии.

Впрочем, использование химического оружия бывшим режимом не прекратилось и продолжалось по меньшей мере до 2018 года. Кроме того, правительство Асада импортировало основные химикаты-прекурсоры. Предполагают, что некоторые склады с химическим оружием могут быть спрятаны в пещерах или других местах, которые трудно найти с помощью спутниковых снимков.

Эксперты обеспокоены потенциальной возможностью для групп боевиков получить доступ к плохо охраняемым объектам по производству химического оружия,

– говорится в статье.

Напомним, прошлом месяце Министерство обороны Сирии завершило операцию против сторонников свергнутого диктатора Башара Асада. В результате столкновений погибло более тысячи человек, большинство из которых гражданские. Операция сопровождалась массовыми убийствами, в частности среди алавитов, и жестокими нарушениями прав человека.