Повстанцы празднуют победу во дворце Башара Асада в Дамаске: видео

В Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили столицу страны. В сети появились кадры, на которых они уже во дворце диктатора в Дамаске.

Тем временем премьер-страны заявил, что готов к мирной передаче власти тому, кому её делегирует сирийский народ, передает 24 Канал.

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Режиму Асада – конец

Сирийская оппозиция публикует кадры из дворца Башара Асада в Дамаске. Повстанцы выступают на государственном телевидении и сносят памятники сирийскому диктатору.

Победители наступления выступают по государственному телевидению: смотрите видео

Что происходит во дворце Асада после его свержения: смотрите видео

Повстанцы выводят из дома премьера страны: смотрите видео

Справка: Клан Асадов правит Сирией с 1970 года, когда Хафез Асад пришел к власти через военный переворот. в 2000 году после его смерти президентом стал его сын – Башар Асад. Режим активно использовал пропаганду и подавлял независимые СМИ. Главными его союзниками были Россия и Иран – страны годами поддерживали Асадов военной и экономической помощью.

Повстанцы сносят памятник Асаду: смотрите видео

К слову, в СМИ предполагают, что сам Асад мог погибнуть. Его самолет вылетел из Дамаска примерно в то время, когда туда вошли повстанцы. Борт сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, затем сделал резкий разворот, несколько минут летел в обратном направлении, после чего исчез с радаров недалеко от города Хомс.