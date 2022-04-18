Режим Лукашенко рухнет за Путиным, – белорусский оппозиционер

Когда из-за Лукашенко и Путина ввели санкции, а от этого пострадали рядовые граждане, людей, которые ненавидят белорусского диктатора – стало больше. Однако пока там мало инструментов, чтобы выйти из системы.

Например, госслужащие, которые ненавидят Александра Лукашенко, не могут просто уволиться. Об этом в эфире 24 канала заявил представитель белорусской оппозиции Франак Вячорка.

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Те, кому удалось уволиться, попадают под ограничения, в частности, они не могут уехать за границу, вывезти свои семьи и т.д. Как пояснил оппозиционер, это замкнутый круг.

Сейчас мы не видим массовых выходов из системы, но как только все развалится, как станет ослабевать Путин, за ним рухнет и режим Лукашенко,

– убежден Вячорка.

По его словам, после свержения диктаторского режима в Беларуси, белорусские политики начнут переобуваться и делать вид, что они поддерживали демократию.