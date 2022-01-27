Режим прекращения огня должен быть гарантирован, – Зеленский о результатах "Норманди" советников
Источник:Офис Президента
В Париже 26 января прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата. Владимир Зеленский положительно оценил факт переговоров и их конструктивный характер.
Также президент Украины выразил надежду, что содержательные переговоры продолжатся через 2 недели в Берлине.
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В Офисе Президента переговоры назвали содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира.
Для нашего государства первый приоритет сегодня – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги,
– подчеркнул глава государства.
У Зеленского добавили, что считают активизацию работы нормандского формата обязательным элементом движения в честный и стабильный мир для Донбасса.
Встреча советников нормандского формата: главное
Советники лидеров стран Нормандского формата встретились в Париже 26 января. Их переговоры продолжались более 8 часов. После этого руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и представитель России Дмитрий Козак дали отдельные пресс-конференции:
- Андрей Ермак заявил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". По его словам, стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно.
- В то же время Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация разных прочтений минских соглашений".
Следующие переговоры советников лидеров "нормандской четверки" состоятся через 2 недели. Правда, точной даты еще нет.
Брифинг Андрея Ермака по поводу встречи советников "нормандской четверки": смотрите видео