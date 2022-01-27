Режим прекращения огня должен быть гарантирован, – Зеленский о результатах "Норманди" советников

В Париже 26 января прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата. Владимир Зеленский положительно оценил факт переговоров и их конструктивный характер.

Также президент Украины выразил надежду, что содержательные переговоры продолжатся через 2 недели в Берлине.

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В Офисе Президента переговоры назвали содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира.

Для нашего государства первый приоритет сегодня – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги,

– подчеркнул глава государства.

У Зеленского добавили, что считают активизацию работы нормандского формата обязательным элементом движения в честный и стабильный мир для Донбасса.

Встреча советников нормандского формата: главное

Советники лидеров стран Нормандского формата встретились в Париже 26 января. Их переговоры продолжались более 8 часов. После этого руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и представитель России Дмитрий Козак дали отдельные пресс-конференции:

Андрей Ермак заявил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". По его словам, стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно.

заявил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". По его словам, стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно. В то же время Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация разных прочтений минских соглашений".

Следующие переговоры советников лидеров "нормандской четверки" состоятся через 2 недели. Правда, точной даты еще нет.

Брифинг Андрея Ермака по поводу встречи советников "нормандской четверки": смотрите видео