Режим прекращения огня должен быть гарантирован, – Зеленский о результатах "Норманди" советников

27 января 2022 , 16:07
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Офис Президента

В Париже 26 января прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата. Владимир Зеленский положительно оценил факт переговоров и их конструктивный характер.

Также президент Украины выразил надежду, что содержательные переговоры продолжатся через 2 недели в Берлине.

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В Офисе Президента переговоры назвали содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира.

Для нашего государства первый приоритет сегодня – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги,
– подчеркнул глава государства.

У Зеленского добавили, что считают активизацию работы нормандского формата обязательным элементом движения в честный и стабильный мир для Донбасса.

Встреча советников нормандского формата: главное

Советники лидеров стран Нормандского формата встретились в Париже 26 января. Их переговоры продолжались более 8 часов. После этого руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и представитель России Дмитрий Козак дали отдельные пресс-конференции:

  • Андрей Ермак заявил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". По его словам, стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно.
  • В то же время Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация разных прочтений минских соглашений".

Следующие переговоры советников лидеров "нормандской четверки" состоятся через 2 недели. Правда, точной даты еще нет.

Брифинг Андрея Ермака по поводу встречи советников "нормандской четверки": смотрите видео

 

Автор: Альона Захарова