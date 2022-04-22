Режим Путина готовит масштабные теракты на своей территории, уже эвакуируют людей, – Казанский

Российский диктатор Владимир Путин решил действовать привычными для себя методами – терактами против своих же граждан. Обвинить в бомбардировке россиян он намерен Украину.

Как сообщил журналист Денис Казанский, разведке стало известно о подготовке к терактам в России. Путин хочет устроить бомбардировку россиян и обвинить в нападении ВСУ.

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Теракты и провокации

По информации разведчиков, ФСБ и Минобороны России готовят теракты в Белгородской, Курской и Брянской областях. Также туда свозят обломки украинских "Байракторов" и вертолетов.

Согласно плану Путина, россияне совершат масштабные провокации, взрывы на объектах гражданской инфраструктуры и жилых массивах. Россия обвинит во всем ВСУ и "найдет" обломки нашей техники, которую якобы сбили российские ПВО.

Также сообщается, что в рамках подготовки к провокациям из некоторых пограничных городов россияне уже провели эвакуацию людей.

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