Режим Путина пытается это скрыть, – бывший конгрессмен США об ужасах Голодомора

История Голодомора важна не только для Украины, но и для всего мира. Ведь она привлекает внимание к тому, что дерзко пытались скрыть сначала СССР, а теперь и путинская Россия.

Об этом в комментарии украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил бывший американский конгрессмен Дональд Риттер. Он является членом правления Фонда памяти жертв коммунизма, созданного в 1993 году.

Голодомор был формой массового убийства, – американский историк​

Попытка стереть идею независимой Украины

Риттер отметил, что Путин крайне негативно относится к разоблачению Голодомора, который касается украинского народа, россиян и всего мира. Ведь это была жестокая попытка стереть идею независимой Украины. В то же время таким образом советская власть пыталась получить иностранную валюту, когда ее не было – из зерна, которое отбирали у заморенных голодом украинцев.

Это была попытка стереть идею этой независимой украинской нации, которая действительно основывалась на независимых людях. Таких как крестьяне, которые не были коллективизированы в то время,

– пояснил член правления Фонда.

Он пояснил, что советская власть пыталась уничтожить настоящую украинскую реальность, в которой у людей из Украины была их жизнь, собственное производство и собственные чувства национальности. Заменить это безумной идеологией коммунизма.

Голодомор – это украинский Холокост

Американец назвал Голодомор украинским Холокостом. По его мнению, именно в таком свете стоит разглядывать это ужасное явление. Крайне важным является признание людей, пострадавших тогда. О них нужно рассказывать миру. Риттер подчеркнул, что смерть от голода – это худшая форма пыток, которую только можно представить. "И этих людей, их имена, семьи, их жизнь нужно помнить. Их нужно чтить. Их нужно признать. Такое не может повториться", – добавил он.

Риттер о Голодоморе в Украине: смотрите видео USCC

Россия должна быть разоблачена, – Риттер

Риттер оценил усилия, которые в Украине направляют, чтобы показать миру ужасы, которые происходили в 1930-х годах. "Голодомор прикрыт так, как это пытались скрыть советские коммунисты. И режим Путина тоже пытается это скрыть", – заметил бывший конгрессмен. По его словам, даже внутри Украины приходится преодолевать сопротивление разоблачению Голодомора. При этом Россия также должна быть разоблачена. Ведь есть циничные попытки оспорить этот важный урок истории.

О музеях в Киеве и Вашингтоне

Американец также высказался и о музее Голодомора в Киеве. По словам Риттера, опыт его открытия очень интересует Фонд памяти жертв коммунизма в Вашингтоне. Ведь там также строят музей, он появится недалеко от Белого дома. Возведение здания планируют завершить в начале 2022 года. Американцы поддерживают контакты как с украинским музеем, так с Национальным институтом памяти. "К счастью, США не жили при коммунизме. Но мы знаем, что наши выступления перед американским народом и людьми со всего мира, которые посетят наш музей, важны", – заключил Риттер.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте мы опубликовали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.