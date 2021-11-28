Про це у коментарі Українському центру безпеки та співпраці заявив колишній американський конгресмен Дональд Ріттер. Він є членом правління Фонду пам'яті жертв комунізму, створеного у 1993 році.

Зверніть увагу Голодомор був формою масового вбивства, – американський історик​

Спроба стерти ідею незалежної України

Ріттер зазначив, що Путін вкрай негативно ставиться до викриття Голодомору, який стосується українського народу, росіян й загалом усього світу. Адже це була жорстока спроба стерти ідею незалежної України. Водночас у такий спосіб радянська влада намагалася отримати іноземну валюту, коли її не було – із зерна, яке відбирали у заморених голодом українців.

Це була спроба стерти ідею цієї незалежної української нації, яка справді ґрунтувалася на незалежних людях. Таких як селяни, які не були колективізований на той час,

– пояснив член правління Фонду.

Він пояснив, що радянська влада намагалася знищити справжню українську реальність, в якій у людей з України було їхнє життя, власне виробництво й власні почуття національності. Замінити це божевільною ідеологією комунізму.

Голодомор – це український Голокост

Американець назвав Голодомор українським Голокостом. На його думку, саме у такому світлі варто розгядати це жахливе явище. Вкрай важливим є визнання людей, які постраждали тоді. Про них потрібно розповідати світові. Ріттер підкреслив, що смерть від голоду – це найгірша форма тортур, яку тільки можна уявити. "І цих людей, їхні імена, родини, їхнє життя потрібно пам'ятати. Їх потрібно шанувати. Їх потрібно визнати. Таке не може повторитися", – додав він.

Ріттер про Голодомор в Україні: дивіться відео USCC

Росія має бути викрита, – Ріттер

Ріттер оцінив зусилля, які в Україні спрямовують, щоб показати світу жахи, які відбувалися у 1930-х роках. "Голодомор прикритий так, як це намагалися приховати радянські комуністи. І режим Путіна теж намагається це приховати", – зауважив колишній конгресмен. За його словами, навіть всередині України доводиться долати опір викриттю Голодомору. При цьому, Росія також має бути викрита. Адже є цинічні спроби заперечити цей важливий урок історії.

Про музеї у Києві та Вашингтоні

Американець також висловився й про Музей Голодомору в Києві. За словами Ріттера, досвід його відкриття дуже цікавить Фонд пам'яті жертв комунізму, що у Вашингтоні. Адже там також будують музей, він з'явиться неподалік Білого дому. Зведення будівлі планують завершити на початку 2022 року. Американці підтримують контакти як з українським музеєм, так із Національним інститутом пам'яті. "На щастя, США не жили при комунізмі. Але ми знаємо, що наші виступи перед американським народом та людьми з усього світу, які відвідають наш музей, є важливими", – підсумував Ріттер.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті ми опублікували 27 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.