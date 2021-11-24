Режим риска понятен, – Резников о скоплении российских войск
Источник:Минобороны
Вокруг Украины наблюдают скопления российских войск. Поэтому, по словам министра обороны Алексея Резникова, режим риска понятен. Наше государство уже ведет консультации со странами ЕС и НАТО.
Резников обсудил ситуацию с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и американским коллегой Ллойдом Остином. Сравнили факты, которые получили разведки стран.
Важно Мы готовы, – Резников об обороне Украины в случае наступления России
Выводы разведчиков одинаковы
Министр обороны отметил, что получил важные сигналы поддержки от партнеров. Резников уверен, что Украина не останется наедине.
Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен,
– сказал Резников.
Продолжаются консультации со странами государствами-членами НАТО. Главу Кремля предупредили, что реакция будет жесткой.
Речь идет не об очередной обеспокоенности
Резников рассказал, что Путина действительно предупредили во время визита американского чиновника в Россию. При этом речь идет не об очередных высказываниях относительно обеспокоенности или беспокойства.
"Реакции, будут значительно жестче – начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине напрямую техникой и вооружением", – отметил Резников.
Министр добавил, что в Кремле постоянно ищут оправдания. Говорят, что якобы Украина не выполнила минские договоренности или рассказывают, что они вообще не являются участниками этих сделок. Хотя в меморандуме договоренностей четко написано, что стороны в Трехсторонней контактной группе: Россия, Украина и модератор ОБСЕ.
Резников подчеркнул, что весь цивилизованный мир знает, кто является агрессором.
Что известно об обострении у границ
- Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Москва планирует напасть на Украину. Широкомасштабная атака может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- В американской разведке подтвердили информацию.
- Утверждают, что нападение возможно по 3 направлениям – из оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь. Россия сконцентрировала войска вокруг границы Украины, государство якобы хотят взять в кольцо.