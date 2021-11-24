Режим риска понятен, – Резников о скоплении российских войск

Вокруг Украины наблюдают скопления российских войск. Поэтому, по словам министра обороны Алексея Резникова, режим риска понятен. Наше государство уже ведет консультации со странами ЕС и НАТО.

Резников обсудил ситуацию с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и американским коллегой Ллойдом Остином. Сравнили факты, которые получили разведки стран.

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Выводы разведчиков одинаковы

Министр обороны отметил, что получил важные сигналы поддержки от партнеров. Резников уверен, что Украина не останется наедине.

Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен,

– сказал Резников.

Продолжаются консультации со странами государствами-членами НАТО. Главу Кремля предупредили, что реакция будет жесткой.

Речь идет не об очередной обеспокоенности

Резников рассказал, что Путина действительно предупредили во время визита американского чиновника в Россию. При этом речь идет не об очередных высказываниях относительно обеспокоенности или беспокойства.

"Реакции, будут значительно жестче – начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине напрямую техникой и вооружением", – отметил Резников.

Министр добавил, что в Кремле постоянно ищут оправдания. Говорят, что якобы Украина не выполнила минские договоренности или рассказывают, что они вообще не являются участниками этих сделок. Хотя в меморандуме договоренностей четко написано, что стороны в Трехсторонней контактной группе: Россия, Украина и модератор ОБСЕ.

Резников подчеркнул, что весь цивилизованный мир знает, кто является агрессором.

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