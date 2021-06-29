Что стоит за ростом нарушений Россией режима "тишины" на Донбассе

Миссия ОБСЕ заявляет о резком росте нарушений режима "тишины": более 1800 в сутки. Об этом сообщается в ежедневном отчете №146 / 2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 25 июня. Далее читайте на украинском.

Терористи активізувалися

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 363 порушення режиму припинення вогню. Як зазначається, за попередній звітний період на Донеччині Місія виявила 179 порушень режиму припинення вогню. У Луганській області СММ зафіксувала 1491 порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період на Луганщині Місія нарахувала 71 порушення режиму припинення вогню.

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Найчастіше режим "тиші" порушували на схід від Попасної, а також на південний захід та захід від ділянки розведення в районі Золотого.

Примітно, що минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала майже 2 тисячі порушень режиму припинення вогню на сході України.

Своєю чергою у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що проросійські бойовики минулої доби 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий. Терористи використовували ствольну артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм. 25 червня в районі проведення ООС було зафіксовано 12 порушень режиму "тиші" з боку російських окупантів.

"Навчання" як привід

Варто зазначити, що протягом останнього тижня на території окупованих районів Луганської області відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званого 2-го АК "народної міліції ЛНР". За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в ході тактичних навчань "народної міліції ЛНР" була залучена важка бронетехніка та ствольна артилерія, яка була передислокована з тилових районів "ЛНР".

Активізація військового протистояння відбувається на тлі заяв ватажків бойовиків Пасічника і Пушиліна про переведення так званих "армійських корпусів" у повну бойову готовність через начебто обстріли з боку ЗСУ.

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Лінія "партії"

22 червня аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що під прикриттям інформаційної атаки відбувалися навчання бойовиків, метою яких є створення штучних провокацій і загострення ситуації на лінії розмежування. Це свідчить, що найближчим часом РФ та підконтрольні їй бойовики, готують можливі збройні провокації, аби звинуватити ЗСУ у невідповідності взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню.

Наразі можна говорити про те, що йде неприхований тиск з боку Росії на українську владу. Мета – ратифікація політичної частини Мінських угод. Москву не влаштовують ініціативи Києва щодо відмови від прямого контакту з ватажками "ЛДНР" або їх посіпаками. Кремль продовжуватиме гнути свою лінію шляхом ескалації на фронті й за допомогою дипломатичного тиску.

Як Росія розуміє "режим тиші":

Все це спровокувало подібну редакцію – спробу дестабілізувати ситуацію на сході України.