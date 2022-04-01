"Режим тишины": оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска

В Луганской области оккупанты цинично обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний – ни в коем случае. Сегодня (1 апреля – 24 канал) якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин", – рассказал глава ОВА.

По словам Гайдая, несмотря на обстрелы, всех людей доставили на железнодорожные вокзалы. Из Лисичанска удалось эвакуировать около 1 300 человек.

Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области,

– добавил глава ОВА.



Из Лисичанска эвакуировали рекордное количество людей / Фото из телеграма Сергея Гайдая

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