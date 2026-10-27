Как долго продлится режим тишины в Олешках: Лубинец раскрыл подробности

На временно оккупированной территории Херсонской области действует режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Украина и Россия договорились о его соблюдении на определенных участках, и уже есть первые результаты.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как долго продлится режим тишины в Олешках?

Режим прекращения огня начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени, или в 04:00 по московскому. Согласно договоренностям, он должен продлиться до 22:59 1 ноября.

По словам Лубинца, по состоянию на 17:30 27 октября никаких нарушений режима тишины со стороны Украины или России не зафиксировано.

Омбудсмен подчеркнул, что договоренности выполняются в полном объеме. Прекращение огня касается определенных территорий, связанных с проведением гуманитарной миссии.

Кто будет помогать мирным жителям в Олешках?

Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарная миссия проводится совместно с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. По его словам, посредничество и координацию осуществляет первая леди США Мелания Трамп.

Надеюсь, что в дальнейшем все будет проходить в соответствии с согласованным планом и нам удастся помочь мирным жителям, которые так ждут помощи в Олешках,

– отметил омбудсмен.

Лубинец выразил надежду, что гуманитарная миссия и в дальнейшем будет проходить в соответствии с согласованным планом и позволит оказать необходимую помощь мирным жителям Олешек.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец рассказывал, как будет проходить гуманитарная миссия в Олешках. Договоренности предусматривают доставку гуманитарных грузов, техническое разминирование и создание условий для выезда гражданских лиц из города. Операцию планируется проводить поэтапно, а жители самостоятельно будут решать вопрос об эвакуации.