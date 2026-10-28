"Город буквально ожил": Лубинец рассказал, соблюдают ли россияне режим тишины в Херсоне

В Херсоне уже второй день действует двустороннее прекращение огня, которое продлится до 1 ноября. Местные жители после длительных обстрелов массово выходят на улицы и призывают закрепить долгожданный мир.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что говорят херсонцы о режиме прекращения огня?

По состоянию на 12:00 28 октября украинская и российская стороны полностью выполняют договоренности о прекращении огня. Перерыв в боевых действиях вернул движение на улицы областного центра, где горожане получили возможность спокойно передвигаться.

В Херсоне второй день соблюдается режим тишины / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца

По словам омбудсмена, его представитель Василий Донец пообщался с местными жителями. Жители Херсонской области больше всего хотят мира и просят не останавливать работу, чтобы сохранить спокойствие.

Самое главное – чтобы был мир,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что за всеми дипломатическими усилиями стоят прежде всего жизнь и безопасность людей.

Люди могут спокойно передвигаться по городу / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца

Какая атмосфера царит в Херсоне во время режима тишины: смотрите видео:

Как проходит гуманитарная миссия с участием США?

Режим тишины в регионе начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени и продлится до 22:59 1 ноября. Этот коридор необходим для проведения гуманитарных мероприятий.

Инициатива реализуется совместно с Уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Посредничество и координацию всего процесса осуществляет первая леди США Мелания Трамп.

Как руководитель переговорной группы с украинской стороны, омбудсмен пообещал постоянно информировать общество о соблюдении режима и ходе операции.