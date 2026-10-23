Режим тишины в Олешках начнется 27 октября: Лубинец раскрыл подробности эвакуации
В оккупированных Олешках Херсонской области режим тишины для проведения гуманитарной операции должен начаться в 4:00 утра 27 октября. Договоренности между Украиной и Россией предусматривают доставку помощи, техническое разминирование и создание условий для эвакуации гражданского населения.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, принимавший участие в переговорах, передает "Голос Америки".
Что предусматривают договоренности по Олешкам?
По словам Дмитрия Лубинеца, соглашение было подписано по итогам длительных переговоров между украинской и российской делегациями при координации первой леди США Мелании Трамп.
В рамках этих договоренностей было составлено и подписано соглашение, в котором, во-первых, у нас вводится режим тишины. Во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз. В-третьих, будет проведено техническое разминирование и обеспечено свободное передвижение и выезд из Олешек для гражданского населения,
– сказал Лубинец.
Омбудсмен уточнил, что режим тишины будет действовать не только непосредственно в районе Олешек, но и на территориях, через которые будут проходить различные этапы гуманитарной операции.
Операцию планируют проводить поэтапно. Каждый этап может длиться от одного до нескольких дней, а украинская сторона будет постепенно сообщать о результатах.
Наша основная задача – добраться до Олешек, так сказать, обеспечить, чтобы у людей вообще появилась такая возможность эвакуироваться,
– пояснил омбудсмен.
Жители самостоятельно будут решать, куда выезжать. На первом этапе важно обеспечить доступ к городу и возможность для граждан безопасно покинуть опасную территорию.
Украинскую переговорную группу возглавлял Дмитрий Лубинец, российскую – уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
Что говорят в России и США?
Министерство обороны России также сообщило о введении режима тишины на Херсонском направлении с 4:00 утра 27 октября по московскому времени. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник поблагодарил Меланию Трамп за участие в урегулировании ситуации.
Это очень позитивная новость. Мы благодарим ее. Надеюсь, что в ближайшее время, как было объявлено, будет обеспечен режим прекращения огня, и местные жители не только получат необходимую помощь, но и смогут добровольно покинуть эту территорию и наконец оказаться в безопасности,
– сказал украинский дипломат.
Ранее первая леди США Мелания Трамп заявила, что добилась договоренности между Украиной и Россией о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.
В каких условиях находятся жители Олешек?
Олешки расположены на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области. До полномасштабного вторжения России в городе проживало около 24 тысяч человек, а сейчас там остаются примерно 1700 – 2000 жителей.
Люди страдают от нехватки еды, питьевой воды и лекарств. Передвижение по городу и прилегающим территориям опасно из-за боевых действий, атак беспилотников и заминированных дорог. Продовольственный кризис затронул абсолютно всех жителей, оставшихся в населенном пункте. Люди оказались перед выбором между угрозой умереть от голода и риском попасть под вражеские обстрелы или удары дронов при попытке найти еду.