Украинская делегация во главе с Лубинцем выехала в сторону Олешек, – Арахамия

Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в сторону оккупированных Олешек в Херсонской области. Это произошло утром 29 октября.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что известно о гуманитарной операции?

Украинская делегация отправилась в направлении оккупированных Олешек в Херсонской области.

Цель миссии – доставить гуманитарную помощь жителям города и содействовать безопасному выезду гражданских лиц. О дальнейшем ходе операции обещают сообщать, как только появится связь.

Впоследствии ситуацию прокомментировал и Лубинец.

Впереди – доставка гуманитарной помощи людям, оставшимся в городе, и работа по обеспечению возможности безопасного выезда людей. Эта работа ведется в рамках договоренностей, достигнутых с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп. Сосредоточены на главном – сделать все возможное для людей, которые ждут помощи,

– сказал он.

Напомним, режим тишины в Херсонской области ввели 27 октября в 03:00 по киевскому времени, чтобы провести гуманитарную операцию в оккупированных Олешках. Договоренность между Украиной и Россией предусматривает разминирование маршрутов, доставку гуманитарной помощи и создание условий для безопасного выезда гражданских лиц.

По предварительному графику, перемирие должно продлиться до 22:59 1 ноября, однако его могут продлить, если операция потребует больше времени.

К гуманитарной миссии присоединились украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, а посредническую роль в переговорах сыграла первая леди США Мелания Трамп.

По сообщениям украинской стороны по состоянию на 29 октября, первые 54 часа режима тишины прошли без зафиксированных нарушений, а гуманитарный груз готовили к доставке.

В то же время Олешки остаются оккупированным городом с острым гуманитарным кризисом: там не хватает еды и лекарств, а электричество, отопление и водоснабжение отсутствуют. Даже при прекращении боевых действий передвижение остается опасным из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов, поэтому маршруты для гуманитарной миссии необходимо разминировать.

Режим тишины является временным и локальным, поэтому сам по себе он не гарантирует, что гражданские лица и участники миссии будут в полной безопасности. Местные жители также опасаются, что после окончания перемирия российские войска могут возобновить обстрелы Херсона с большей интенсивностью, хотя пока это лишь опасение, а не подтвержденный план России.

Аналитики ISW ранее предупреждали, что российские войска могут воспользоваться перерывом для пополнения запасов и восстановления подразделений. Именно поэтому выезд украинской делегации и дальнейшее развитие операции требуют особого внимания: важно не только доставить помощь, но и обеспечить реальную защиту гражданских лиц и возможность безопасной эвакуации.