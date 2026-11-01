Жителей Херсонской области предупредили о возможных опасностях после окончания режима тишины

Во вторник, 27 октября, в 3:00 в районе оккупированных Олешек вступило в силу прекращение огня. В воскресенье, 1 ноября, в 22:59 временный режим тишины заканчивается.

Местных жителей призвали немедленно реагировать на угрозы в связи с высоким риском российских ударов. Об этом написал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Что известно о российской угрозе?

В ОГА призвали жителей Херсонской области быть особенно внимательными к сообщениям об опасности. Граждан просят немедленно реагировать на предупреждения о вражеских атаках и спускаться в укрытия.

Военная администрация настоятельно просит жителей не посещать районы и населенные пункты вдоль Днепра, отнесенные к так называемым "красным зонам". Интенсивность российских ударов на этой территории остается крайне высокой, а угроза жизни – чрезвычайной.

Отметим, что временное перемирие в районе оккупированного города ввели 27 октября для проведения гуманитарной операции и спасения гражданского населения. В то же время украинские военные сообщали, что захватчики использовали эту паузу в своих целях и пытались обвинить ВСУ в срыве договоренностей.