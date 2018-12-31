Режим тишины пророссийские боевики нарушили снова: двое раненых

В воскресенье, 30 декабря российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Известно, что опорные пункты наших войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

В ООС сообщают, что в течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, в течение текущих суток двух оккупантов уничтожили и трое ранены,

– отметили в пресс-службе ООС.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, 27 декабря безопасностная подгруппа Трехсторонней контактной группы договорилась о введении режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря. В субботу, 29 декабря, "режим тишины" официально начал действовать на оккупированных территориях.