09:05
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Режим тиші проросійські бойовики порушили знову: двоє поранених

      50 Читать новость на русском
      Режим тиші проросійські бойовики порушили знову: двоє поранених
      Режим тиші проросійські бойовики порушили знову: двоє поранених / Фото з відкритих джерех

      У неділю, 30 грудня російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

      Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

      Читайте також: "Москалі у трунах Дніпром пливуть": опальний актор видав перл про взаємини України та РФ

      Відомо, що опорні пункти наших військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

      У ООС повідомляють, що протягом поточної доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

      Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, протягом поточної доби двох окупантів було знищено та трьох поранено,
      – зазначили у прес-службі ООС.

      Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

      Нагадаємо, 27 грудня безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи домовилася про введення режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня. У суботу, 29 грудня, "режим тиші" офіційно почав діяти на окупованих територіях.

      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Україна – Росія Перемир'я
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      сьогодні , 09:01 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 45
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      Максим Карижський 51
      Моторошний реванш: поліцейські, які жорстоко катували людей, знову можуть повернутись на роботу
      30 грудня , 23:00 Моторошний реванш: поліцейські, які жорстоко катували людей, знову можуть повернутись на роботу
      Дмитро Гнап 1282
      Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      30 грудня , 22:10 Зміни на митниці, як виїхати з "ЛНР" та українські політики-комсомольці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 547
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео
       25 грудня , 20:23
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      Тренер, який вибивав Динамо з Ліги чемпіонів: Аякс має 70% шансів пройти київський клуб
       22 серпня , 19:43
      Стало відомо, коли вийде нове покоління Skoda Octavia
       29 грудня , 16:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук