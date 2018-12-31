Режим тиші проросійські бойовики порушили знову: двоє поранених

У неділю, 30 грудня російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

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Відомо, що опорні пункти наших військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

У ООС повідомляють, що протягом поточної доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, протягом поточної доби двох окупантів було знищено та трьох поранено,

– зазначили у прес-службі ООС.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, 27 грудня безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи домовилася про введення режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня. У суботу, 29 грудня, "режим тиші" офіційно почав діяти на окупованих територіях.