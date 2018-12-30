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      "Москалі у трунах Дніпром пливуть": опальний актор видав перл про взаємини України та РФ

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      "Москалі у трунах Дніпром пливуть": опальний актор видав перл про взаємини України та РФ

      Один із колись відомих російських акторів Олексій Гуськов, який після окупації частин України Росією всіляко підтримує агресію Кремля, пригадав своє життя у Києві за часів СРСР. За його словами, у Києві тоді українською практично ніхто не говорив, однак його сусіди із західної України нібито мріяли побачити всіх "москалів" у трунах.

      Таку гучну заяву він зробив у коментарі журналістці Ірині Шихман на її авторському Youtube-каналі.

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      Як переконує Гуськов, жителі Галичини фантазували про мертвих москалів, винятково дивлячись на Дніпро.

      Жили ми у Києві. У нас була квартира під номером 18, а у сусіда – 19-а, звали його Женя. Я із сестрою залишався у них, коли мама не могла, на роботі, а їхні діти залишалися у нас, коли вони не могли. Він – із західної України. "– А що Ви думаєте, Ніно, ось якщо що буде, то що, ми вас до стінки не поставимо? — Женю, ну що ви таке говорите? — Ооо, а ось ми сидимо, на Дніпро дивимося, і ось по ньому труни пливуть, і в кожній труні по москалю. — Годі, там же діти, хороші люди. — Так я і кажу, що в хороших трунах – хороші москалі,
      – пригадав Гуськов "випадок" зі свого дитинства.

      Водночас він наголосив, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами.

      "Київ — мати міст руських. Це все із серії легенд", – стверджує артист.

      За його словами, у часи його дитинства та юності у Києві були різні часи, однак на собі хижі націоналістичні настрої з боку когось він не відчував, оскільки тоді нинішня українська столиця була "повністю російськомовною".

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      Як приклад він пригадав, що одного разу у часи правління першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України Володимира Щербицького у театр російської драми приїхали чиновники з перевіркою щодо запровадження української мови у закладі. Коли ж ті запитали головного режисера театру Хохлова щодо ситуації тут з українською мовою, той, наголошує Гуськов, відповів їм французькою мовою, зауваживши, що "є театр Франка національний – нехай там говорять українською, а у театрі російської драми буде лише російська мова".

      Також Гуськов, коментуючи підписання листа на підтримку агресії Путіна щодо України, заявив, "Крим – це російська територія та там здебільшого живуть громадяни Росії".

      До слова, нещодавно російські ЗМІ поширили фейк, відповідно до якого всі корінні кияни говорять російською, а українську використовує тільки "село, яке понаїхало".

      Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія мовне питання СРСР Новини культури Новини України
      Джерело: 24 канал
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