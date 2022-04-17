Режима тишины нет, но из Луганщины уже удалось эвакуировать более 30 человек, – Гайдай

Российские оккупанты отказались от "режима тишины", чтобы позволить людям выехать из мест боевых действий. Но, несмотря на все, людей удалось вывезти.

Одним з найбільш гарячих напрямків боїв є Луганщина. Очільник ОВА Сергій Гайдай повідомив, що змогли врятувати 27 жителів Лисичанська та 6 з Сєвєродонецька.

До теми Гуманітарних коридорів 17 квітня не буде, бо домовитися з окупантами не вдалося

Зранку домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації не вийшло. Тому "гуманітарні коридори" сьогодні не відкрилися. Але ж лисичани чекали на порятунок більше доби. Через декілька годин урятовані люди повернуться до життя в тиші,

– зазначив Гайдай.

Він пояснив, що люди їдуть до Дніпра. Евакуація триває.

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