Режиссер Лавренчук должен был провести во Львове вечер памяти Виктюка

Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России. Как оказалось, он летел во Львов, чтобы быть ведущим вечера памяти Романа Виктюка в Первом театре.

Об этом сообщила племянница Романа Виктюка – заведующая литературно-драматургической частью Первого театра Екатерина Виктюк. Лавренчук в день задержания с самого утра написал ей, что прилететь уже не сможет.

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"Это было единственное сообщение, без каких-либо объяснений да и я не расспрашивала", – добавила Екатерина Виктюк.

Львовянин Роман Виктюк был одним из педагогов Лавренчука.

Именно Екатерина Виктюк была инициатором того, чтобы Лавренчук стал ведущим вечера воспоминаний.

Он постоянно был на связи, мы в месседжере согласовывали все рабочие моменты, концепцию вечера. Все были уверены, что он будет,

– отметила она.

Первый театр направил официальное письмо в поддержку Лавренчука. Там прекрасно понимают ситуацию и то, что Лавренчук славится четкой проукраинской позицией.

Задержание Лавренчука: что известно

О задержании Лавренчука в Неаполе сообщили в созданной группе в фейсбуке Free Eugene Lavrenchuk – "Освободите Евгения Лавренчука".

По информации пользовательницы Марианны Гвидичи-Палий, художника обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил в России еще 8 лет назад. Подтвердила информацию и омбудсмен Людмила Денисова.

Мать Лавренчука выразила надежду, что сына не отдадут России.

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