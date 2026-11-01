Кремль теряет контроль: почему Путин уезжает из Москвы и чистит свое окружение

Москва больше не кажется Владимиру Путину безопасным местом. Российский диктатор фактически превратил свою резиденцию в Валдае в крепость, сосредоточив там десятки систем ПВО. Но за усилением охраны скрывается гораздо более серьезная проблема: война все сильнее ударяет не только по военному потенциалу России, но и по отношениям внутри ее властной верхушки.

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Олигархи теряют миллиарды, чиновники оказываются под угрозой отстранения, а сам Путин, похоже, все меньше доверяет даже ближайшему окружению. В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала журналист Александр Демченко объяснил, как оккультные увлечения Путина влияют на принятие решений и почему российские элиты могут все острее ощущать последствия его политики.

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Бегство из Москвы и новая крепость диктатора

Российская столица окончательно утратила статус безопасного тыла. Передислокация огромного количества систем противовоздушной и противоракетной обороны из Москвы в резиденцию на Валдае свидетельствует о кардинальном изменении приоритетов Кремля.

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Сейчас вокруг личной крепости Путина сосредоточено более пятьдесят башен ПВО – это треть от всех имеющихся в России подобных систем. Только в октябре там возвели шестнадцать новых объектов, преимущественно с южного направления.

Журналист Александр Демченко объясняет, что этот шаг является фактическим признанием Москвы прифронтовым городом. Российский диктатор осознал, что украинские беспилотники способны поразить любую цель в столице. Показательно, что минометные расчеты и системы защиты размещают непосредственно на крышах Кремля и мавзолея, тогда как сам глава государства появляется в городе крайне редко, предпочитая уединение на Валдае вместе с ближайшим окружением. Это оставляет московскую элиту один на один с угрозой, что только усиливает их раздражение.

Аналитика от Демченко: смотрите видео

Шаманы вместо Генштаба и потеря авторитета

Психическое состояние российского руководства вызывает все больше вопросов даже внутри России. Вместо военных стратегов даты массированных ракетных ударов по Украине Путину все чаще назначают так называемые кремлевские шаманы и астрологи, тесно связанные с ФСБ. Привязка обстрелов к фазам луны или оккультным ритуалам свидетельствует о глубокой деградации системы принятия решений.

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Параллельно происходит стремительная утрата остатков международного авторитета. Показательным стал инцидент на газовом форуме, когда президент Мозамбика опубликовал неотредактированное фото с Путиным, выставив на посмешище его комплексы по поводу роста и использования специальной обуви.

Раньше протокол Кремля жестко контролировал такие вещи ради "государственной безопасности", но теперь даже лидеры африканских стран, на которые Россия пытается распространить свое влияние, публично демонстрируют пренебрежение к российскому диктатору.

Раскол элит: олигархи платят за войну

Изоляция Путина имеет не только аспект безопасности, но и глубокое политическое измерение. Оставил чиновников и олигархов в уязвимой Москве, диктатор провоцирует рост недовольства среди элит. Ситуация обостряется из-за колоссальных финансовых потерь российского большого бизнеса.

По последним данным, российские миллиардеры потеряли около 400 миллиардов личных средств. Это не просто падение стоимости активов, а прямое изъятие денег из карманов олигархов на финансирование военной машины.

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Кремль обещал своей номенклатуре быстрое решение проблем, в частности благодаря возможным договоренностям с новой американской администрацией. Однако реальность оказалась иной: санкции действуют, бизнес рушится, а удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Неспособность Путина выполнить свои обещания перед элитой порождает сомнения в его пригодности в качестве лидера.

Перехваченные разговоры высокопоставленных чиновников, в частности зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева, подтверждают желание части истеблишмента вернуться к переговорам с Европой и восстановить прежний уровень жизни.

Зачистка правительства Мишустина

Страх перед внутренним бунтом заставляет Путина действовать на опережение. Наиболее ярким примером параноидальных настроений в Кремле стала тихая, но масштабная чистка окружения " премьер-министра Михаила Мишустина ". Все министры и ключевые фигуры, которых он привел в правительство, были отстранены от должностей.

Мишустин фактически остался премьером без собственной команды, превратившись в номинальную фигуру по типу Дмитрия Медведева.

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Причиной таких действий стали слухи о том, что Мишустин пытался дистанцироваться от токсичной политики Кремля, заручился поддержкой Китая и начал рассматриваться как потенциальный преемник. Для 72-летнего Путина наличие 60-летнего амбициозного премьера с собственной силовой и фискальной вертикалью стало неприемлемой угрозой.

Аресты создателей системы электронного документооборота налоговой службы, которая была главным достижением Мишустина, свидетельствуют о целенаправленном уничтожении его аппаратного веса.