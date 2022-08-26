Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Турция продолжит свою роль нужного россии союзника как противовес Китаю.

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"Резкие заявления Эрдогана по США — приятный бонус для кремля"

Пионтковский отметил, что вся внешняя политика президента Турции Реджепа Эрдогана полна вопиющих противоречий.

Но в этом клубке противоречий он каким-то образом умудряется получать геополитические достижения,

– подчеркнул публицист.

По его словам, Турция, хоть и является членом НАТО, но ведет свою политику, в частности, пытается продолжать блокировать вступление Швеции и Финляндии.

К тому же, заметил Пионтковский, в ответ на заявление Соединенных Штатов, которым они призвали Армению и Азербайджан встретиться в рамках Минской группы, из Анкары появились прямо обидные заявления в адрес США.

Это заявление Эрдогана это, конечно, приятный бонус для кремля, который всегда очень скептически относился к деятельности Минской группы и предпочел быть сам посредником в азербайджанско-армянском конфликте.

– заявил он.

Теперь же, по словам публициста, когда россияне полностью умыли руки в Карабахе, то потеряли свою историческую роль такого посредника.

Пионтковский о резких заявлениях Эрдогана по США как бонус для кремля: смотрите видео

"Турция продолжит свою роль нужного союзника россии"

Пионтковский заявил, что Украину долго не принимали и не принимают в НАТО под ложным поводом, что она не отвечает каким-либо критериям Западной цивилизации.

Однако, отметил он, Турция, являющаяся членом НАТО, несколько десятков лет жила под вариантами разных диктатур.

И Эрдоган очень далек от идеала демократического политика. Но Запад нуждался в Турции как противовесе Советского Союза,

– заявил публицист.

Ведь, объяснил Пионтковский, говорится о проливах, Черном море. Поэтому Западу приходилось закрывать глаза на внутренние проблемы Турции.

Сейчас, возможно, когда геополитическое падение россии становится неизбежным, Турция продолжит свою роль нужного союзника как противовес уже Китаю.

– подчеркнул он.

Конечно, добавил российский публицист, такие варианты и сценарии рассматриваются в Вашингтоне.

Переговоры Эрдогана с путиным: что известно

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в россию. В Сочи он провел встречу с владимиром путиным. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

Эрдоган подтвердил, что Турция решила оплачивать часть российского газа по рублям. Он не рассказал, о какой именно части оплаты за газ говорится.

Также по возвращении из Сочи Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции пять банков переходят на российскую платежную систему "Мир". Это вроде бы нужно самой стране, а также для облегчения путешествий для туристов из государства-террориста.

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