Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Туреччина продовжить свою роль потрібного росії союзника як противага Китаю.

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"Різкі заяви Ердогана щодо США – приємний бонус для кремля"

Піонтковський заявив, що вся зовнішня політика президента Туреччини Реджепа Ердогана сповнена кричущих протиріч.

Але в цьому клубку протиріч він якимось чином примудряється отримувати геополітичні досягнення,

– наголосив публіцист.

За його словами, Туреччина, хоч і є членом НАТО, але веде свою політику, Зокрема, намагається продовжувати блокувати вступ Швеції і Фінляндії.

До того ж, зауважив Піонтковський, у відповідь на заяву Сполучених Штатів, якою вони закликали Вірменію й Азербайджан зустрітися в рамках Мінської групи, з Анкари з'явилися прямо образливі заяви на адресу США.

Ця заява Ердогана це, звісно, приємний бонус для кремля, який завжди дуже скептично ставився до діяльності Мінської групи і вважав за краще бути сам посередником в азербайджансько-вірменському конфлікті,

– заявив він.

Тепер же, за словами публіциста, коли росіяни повністю умили руки в Карабаху, то втратили свою історичну роль такого посередника.

Піонтковський про різкі заяви Ердогана щодо США як бонус для кремля: дивіться відео

"Туреччина продовжить свою роль потрібного союзника росії"

Піонтковський зазначив, що Україну довго не приймали і не приймають у НАТО під фальшивим приводом, що вона не відповідає якимось критеріям Західної цивілізації.

Однак, зауважив він, Туреччина, яка є членом НАТО, кілька десятків років жила під варіантами різних диктатур.

І Ердоган дуже далекий від ідеалу демократичного політика. Але Захід потребував Туреччини як противаги Радянського Союзу,

– заявив публіцист.

Адже, пояснив Піонтковський, мовиться про протоки, Чорне море. Тому Заходу доводилося заплющувати очі на внутрішні проблеми Туреччини.

Зараз, можливо, коли геополітичне падіння росії стає неминучим, Туреччина продовжить свою роль потрібного союзника як противага вже Китаю,

– наголосив він.

Звісно ж, додав російський публіцист, такі варіанти та сценарії розглядаються у Вашингтоні.

Переговори Ердогана із путіним: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня прибув до росії. У Сочі він провів зустріч із владіміром путіним. Мовилось про співпрацю та газові питання.

Ердоган підтвердив, що Туреччина вирішила оплачувати частину російського газу рублями. Він не розповів, про яку саме частину оплати за газ мовиться.

Також після повернення із Сочі Реджеп Ердоган заявив, що у Туреччині 5 банків переходять на російську платіжну систему "Мір". Це буцімто потрібно самій країні, а також для полегшення подорожей для туристів з держави-терористки.

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