Резников добился от НАТО "зеленого света" для сотрудничества с NSPA, – эксперт

Ключевым результатом 11-го заседания "Рамштайна" стала договоренность Резникова о сотрудничестве с агентством НАТО по поддержке и поставке – NSPA. Это решение на шутку испугало российское военное руководство и небезосновательно.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Вы только гляньте, как заскулил Пригожин после "Рамштайна-11". Шутки закончились". Так подытожил путинский повар и директор зэков встречу в формате "Рамштайн-11" и ключевые договоренности нашего министра обороны Резникова с НАТО. Ключевым результатом заседания "Рамштайна" стало не столько выделение очередных пакетов военной помощи для Украины. Хотя, без сомнения, и это очень важно. Историческим стало решение о "зеленом свете" для тесного сотрудничества с NSPA, агентством НАТО по поддержке и снабжению. И именно эта договоренность Резникова с НАТО по NSPA не на шутку испугала Пригожина. Уверен, что серьезно перепугался не только он, но так сложилось, что только Пригожин может озвучивать то, о чем предпочитают молчать у Шойгу и Герасимова", – заявил Голобуцкий.

По словам министра обороны Резникова, это решение позволит Украине быстро, беспрепятственно и эффективно проводить военные закупки, используя логистическое обеспечение стран НАТО. Если просто говорить: оружия для ВСУ будет больше, а самое главное – быстрее, объясняет Голобуцкий.

"Символично, что к годовщине первого заседания "Рамштайна", которая будет 26 апреля, Украина полноценно интегрируется в систему NSPA и приобретает оперативную совместимость с НАТО. И это действительно является ключевым механизмом эффективности Альянса. Теперь утверждение, что "Украина де-факто является частью НАТО", получило реальное подтверждение. Даже на болотах это поняли. И серьезно испугались. Небезосновательно. Отсюда и это пригожинский скулеж", – подчеркнул эксперт.