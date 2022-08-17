Не "заморозка", а "охлаждение", – Резников допустил понижение активности боев

В Минобороны допускают снижение активности боевых действий в Украине. Впрочем, это не означает "замораживание" войны, как после оккупации россией Донбасса.

Современная война – это война ресурсов. И ресурсы истощаются с обеих сторон. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Конфликт можно охладить

Резников считает, что невозможно "заморозить" конфликт. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон.

И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление,

– отметил министр.

По его словам, российские войска, по разным данным, потеряли минимум треть своего боевого потенциала, который был применен при нападении на Украину.

Так, россияне лишились 30% своего элитного корпуса – десантников, морпехов, спецназовцев, причем офицерского и сержантского состава и в возрасте в среднем 35 лет. Резников подчеркнул, что на их подготовку было потрачено около 15 лет.

Также россия потеряла до тысячи пилотов разного уровня, а это значит, что потеряли летную элиту, которая может летать ночью, выполнять определенные маневры, и этот ресурс тоже нуждается в восстановлении.

"Поэтому, скажем, "охлаждение" ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. "Заморозки" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", – добавил Резников.

Резников назвал реалистичный план завершения войны

В мире делают прогнозы о завершении войны россии против Украины. Отмечают, что возможен корейский вариант, когда конфликт заморозят на десятилетие или сирийский – боевые действия на протяжении многих лет.

Министр обороны Украины Алексей Резников не считает эти варианты реалистичными. Он отметил, что оккупанты еще могут шантажировать Запад ресурсами.

По словам Резникова, корейская история не произойдет, потому что россияне не заморозили войну в 2014 году, а решили в 2022 году идти в полномасштабное наступление. Что касается "Сирии", то оккупанты также имеют ограниченный человеческий и вооруженный ресурсы. В то же время у Украины увеличивается количество союзников.

Однако, как подчеркнул Резников, есть опасность того, что, если вырастут цены на газ, увеличатся налоги, начнется инфляция, то страны Запада могут ослабить давление на россию. Они будут склонять Украину к переговорам на невыгодных условиях.

"Если их внутренняя повестка дня будет сильно давить, то это может ослабить нашу позицию. И тогда некоторые политики будут мечтать, чтобы посадить нас за стол переговоров", – пояснил Резников.

Он подчеркнул, что Украина должна завоевать выигрышную позицию на поле боя. Министр считает это реалистичным планом.

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