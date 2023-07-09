В интервью, вышедшем в эфире канала "Мы – Украина", министр обороны Алексей Резников поделился своими мыслями. Он заметил, что враг хорошо научился использовать РЭБ. В то же время, не стоит забывать, что оккупантам отлично даются "жесты доброй воли", передает 24 Канал.

Читайте также Еще подлодки остались, – Резников оценил динамику снабжения ВСУ западным оружием

Враг развивает РЭБ

Я бы честно отдал должное их системе РЭБ, потому что мы начали достаточно серьезно использовать очень разного типа дроны. В первую очередь воздушные, а потом уже и морские и наземные. Они тоже используют дроны: как для разведки наводки, так и для разрушения. Те же "Ланцеты", дроны-камикадзе,

– заметил Резников.

По его словам, русская РЭБ "очень сильно развивается". Цель этого – борьба с нашими средствами, которые мы производим как в Украине, так и получаем от наших партнеров. Министр обороны подчеркнул, что "это мощная школа, надо учитывать".

Действительно, россияне оттащили свои склады, пункты управления и важные объекты на расстояние, чтобы не доставали HIMARS. Но и это их не спасет, ведь Украина имеет в своем арсенале ракеты Storm Shadow и аналоги. Они как раз достают захватчиков там, где они планировали пересидеть опасность.

Эта война учит всех. И она учит не только вооруженные силы России или Вооруженные Силы, или сектор безопасности Украины, она учит и наших партнеров тоже. И эта война будет предметом потом серьезных исследований,

– отметил Резников.

Враг не достиг поставленных целей

По его словам, оккупанты уже привыкают, хоть это им и не очень приятно, к тому, что они – уже не "вторая армия мира". Да и цель так называемой "СВО" не удалась. Враг не смог взять Киев за три дня, не смог через три недели сделать так, чтобы "упала Украина". Вместо этого освоил быстрый бег.

Мы с вами видели так называемые "жесты доброй воли" на острове Змеином, Киевской, Черниговской, Сумской областях, Харьковской, Херсонской... И я надеюсь, что эти уроки они очень хорошо изучили. Я надеюсь, что в ближайшее время увидим очередные "жесты доброй воли" на Востоке и на Юге Украины,

– добавил Резников.

К слову, за этой ссылкой можно ознакомиться со свежим отчетом ISW. В нем отметили, что России не удалось достичь ни одной из поставленных целей за 500 дней полномасштабного вторжения.