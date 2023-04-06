Зрады не будет, – Резников назвал 3 причины, почему Украина не подпишет мирные соглашения с РФ

Украина отказывается снова подписывать мирные соглашения с Россией, как это было в минском процессе. Киев не верит, что Москва будет соблюдать соглашения.

Соответствующее мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он рассказал, согласится ли Украина на определенные мирные соглашения, если война в Украине затянется, а контрнаступление не будет иметь успеха.

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Украина готова к переговорам по мирному плану Зеленского

Резников сказал, что не верит в договоренности с россиянами. В частности, он напомнил, что два года был в переговорах с россиянами в минском процессе, как участник украинской делегации, а также помогал в нормандском формате.

Поэтому могу вам сказать: мы не верим россиянам, не верим, потому что они не выполняют обязательств, не соблюдают обещания,

– сказал министр.

Глава Минобороны привел три причины, по которым Украина не согласится на мирные соглашения с Россией. Во-первых, Резников напомнил о словах президента Владимира Зеленского, который "очень ясно сказал, что с теми, кто сегодня возглавляет Кремль, садиться за эти переговоры он не будет".

"Это было сделано публично, я своему президенту верю, я знаю его позицию, знаю его уверенность. Это не бравада, он так считает, он в это верит и он держит эту позицию", – отметил министр.

Во-вторых, Резников считает, что украинский народ на это не пойдет. В подтверждение своих слов он сказал, что социологические исследования демонстрируют, что украинцы стремятся к победе и освобождению территорий.

Они нас во тьму хотели забросить зимой, в холод. Вы же помните "Без света, без воды, без тепла, но без вас" – это наш ответ,

– добавил он.

Украина готова к миру по мирному плану Зеленского

В-третьих, по словам Резникова, парламент Украины отражает мнение народа. Министр подчеркнул, что Украина готова к миру только по мирному плану Зеленского.

"Поэтому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы. Мы готовы к переговорам по мирному плану президента — россияне выводят свои войска с территории Украины полностью, мы садимся и говорим о репарациях, контрибуциях, как они будут платить за все, что разрушили, мы говорим о создании Международного Трибунала и так далее", – сказал глава Минобороны.

Резников резюмировал, что позиция Украины не изменится ни при каких обстоятельствах. "Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция – мы все совпадаем, зрады не будет", – сказал министр.