Почему замедлилось наступление ВСУ на Херсон: объяснение Минобороны

Наступление ВСУ на Херсон пока несколько замедлилось. Однако в Минобороны объяснили, что причина этого на самом деле проста – плохая погода.

Действительно, погодные условия несколько замедлили наступление. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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Дожди приостановили наступление

Дело в том, что на Юге идут дожди. Резников рассказал, что украинские защитники деоккупируют наши территории километр за километром, шаг за шагом. Они продолжат это делать и дальше.

Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило,

– объяснил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе - постепенном освобождении оккупированных территорий. На первом этапе нужно было остановить российскую армию, на втором – стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта.

Пути для отступления из Херсона у кафиров не будет

Украинские военные деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. В ОК "Юг" отмечали, что там живут около 12 тысяч человек.

Министр также отметил, что ВСУ контролируют все мосты через Днепр. Это значит, что у кафиров не будет возможности бежать из города, как во время контрнаступления на Харьковщине. Резников не очень верит в возможности россиян вести уличные бои, для них это не оптимальный вариант.

"Для них это рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как это было в Изюме", – говорит министр.

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