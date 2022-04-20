Резников обсудил с министром обороны Великобритании практические шаги по укреплению армии Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Главной темой переговоров стали шаги по укреплению украинской армии.

Алексей Резников назвал разговор конструктивным. Ведь укрепление нашей армии необходимо для еще более мощного отпора врагу.

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О чем говорили министры

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании говорили о практических шагах по укреплению украинской армии. Это необходимость, так как Вооруженным Силам Украины нужно давать отпор оккупантам.

Я ценю конструктивный телефонный разговор с моим другом – министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Мы обсудили практические шаги по усилению способности Вооруженных Сил Украины для эффективного отпора коварной агрессии России против Украины,

– заявил Резников.

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