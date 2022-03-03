Резников отметил голов ВГА, которые сейчас на передовой с врагом

Алексей Резников отметил глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой.

Министр обороны подчеркнул, что наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов.

Важно Можем говорить о переломной фазе, – Минобороны о войне в Украине

Отдельно Резников отметил глав военно-гражданских администраций и мэров следующих городов:

Чернигов,

Сумы,

Конотоп,

Харьков,

Мариуполь,

Херсон,

Николаев.

Он подчеркнул, что это – форпосты Европы.

Как Украина противодействует оккупантам

По словам министра обороны, наша армия уже уничтожила столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран.

Возможности наших Вооруженных сил растут, поступает помощь. На многих участках блестяще себя проявили бойцы теробороны. Наши воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что они – лучшие,

– подчеркнул Резников.

Он добавил, что российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы.

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