Президент знает о моих планах, – Резников о "назначении" послом Британии

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил о том, что Алексея Резникова якобы должны назначить послом Украины в Великобритании. Однако подобными решениями занимается исключительно президент.

Кроме того, еще давнее распространялась информация, что Резников не прочь стать министром юстиции. Все эти слухи в эксклюзивном интервью 24 Каналу ответил сам министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Это не было моей мечтой"

Согласно Конституции, министр обороны и министр иностранных дел назначаются и определяются Президентом Украины. То есть, только решение президента с голосованием Верховной Рады может отправить в отставку одного или другого министра.

Конечно, остается также возможность увольнения по собственному желанию. В этом случае пишут просьбы к президенту и он представляет это на рассмотрение в парламент. Назначение послов – это тоже решение президента.

Насколько мне известно, Алексей Гончаренко не имеет отношения ко всем этим процедурам, потому где он взял эту информацию – мне неизвестно. Поэтому это сложно комментировать. Меня уже и в феврале ждали на другой должности,

– отметил Алексей Резников.

Он еще раз подчеркнул, что подобные решения принимает глава государства. В то же время добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувством юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".

"Когда мы с президентом, в августе 2021 года обсуждали его предложение (по должности – 24 Канал), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это – временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желаниях читать лекции и заниматься частной практикой", – подчеркнул министр обороны.

Согласится ли Резников на роль посла

Полное интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым впоследствии смотрите на ютубе 24 Канала.

В то же время, если Резникову все же предложат место посла Украины в Великобритании, он не уверен, что бы согласился на это предложение.

Здесь не вопрос "куда?", а вопрос "чтобы что?". Я – человек проекта, вот если есть задача – то выполню его. Просто так получить какую-нибудь должность мне не интересно, потому что ты все равно остаешься на публичной службе. А это очень неблагодарная история, ты получаешь только "на орехи",

– отметил Резников.

Речь идет и о критике со стороны коллег, поклонников, ненавистников и обычных людей. В то же время, по мнению министра, это правильно, ведь власти должны оставаться под определенным давлением.

"Вот адвокатура была создана как противодействие властям, чтобы дать право на защиту. Я по своей природе, защитник. Поэтому пребывание на публичной службе – это постоянный вызов", – подчеркнул министр обороны.

Теперь Резников защищает интересы Украины, Вооруженных Сил, военнослужащих. Однако теперь у Резникова есть спор с некоторыми народными депутатами. А именно о возобновлении декларирования военных на время военного положения. По мнению министра, в интересах безопасности этого категорически нельзя делать. Ведь открытые реестры подвергают опасности военнослужащих и их семьи.

"У нас хороший министр юстиции"

Ранее поговаривали также, что Резников не прочь возглавить Министерство юстиции.

Это звучало давно. И когда-то, задолго до нынешних событий, для меня как для юриста это было амбициозным проектом. Я видел, какие реформы можно было предпринять для юридического цеха. Но это было давно. Сейчас я считаю, что у нас хороший министр Денис Малюска,

– заметил Резников.

Сейчас же, по мнению министра обороны, нет оснований заменять действующего председателя Министерства юстиции.

Слухи об уходе Резникова: коротко