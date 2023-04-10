Оккупанты не изменили своих подходов. Они руководствуются старой и известной поговоркой: "Бабы еще нарожают". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
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Россияне готовы терять своих людей
По информации разведки, многие высшие представители Кремля подкрепляют свои стратегические расчеты и планируют бросать в бой еще миллионы россиян.
Мы не пожалеем ни одного, ни трех миллионов, потому что за счет этих потерь мы присоединим половину Украины с двадцатью миллионами и таким образом компенсируем эти потери,
– звучит в Кремле.
Министр обороны привел пример Бахмута. Только на этом направлении Россия теряет убитыми и ранеными около полтысячи солдат.
Резников спрогнозировал, когда закончится война с Россией
Глава Минобороны прогнозирует, что война России с Украиной может завершиться уже в этом году. Однако наше государство не намерено идти на мирные договоренности с кремлевским диктатором.
Резников отметил, что конфликт перерос в войну ресурсов "западного мира против ресурсов оккупантов". Однако Резников считает, что война не может длиться долго.