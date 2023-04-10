Окупанти не змінили своїх підходів. Вони керуються старою і відомою приказкою: "Баби ще будуть народжувати". Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Росіяни готові втрачати своїх людей

За інформацією розвідки, багато вищих представників Кремля підкріплюють свої стратегічні розрахунки та планують кидати в бій ще мільйони росіян.

Ми не пошкодуємо ані одного, ані трьох мільйонів, тому що за рахунок тих втрат ми приєднаємо половину України з двадцятьма мільйонами й таким чином компенсуємо ці втрати,

– лунає у Кремлі.

Міністр оборони навів приклад Бахмута. Лише на цьому напрямку Росія втрачає вбитими та пораненими близько пів тисячі солдатів.

Резніков спрогнозував, коли закінчиться війна з Росією

Глава Міноборони прогнозує, що війна Росії з Україною може закінчитися вже цього року. Однак наша держава не збирається йти на мирні домовленості з кремлівським диктатором.

Резніков зауважив, що конфлікт переріс у війну ресурсів "західного світу проти ресурсів окупантів". Однак, Резніков вважає, що війна не може тривати довго.