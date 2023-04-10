Міністр пригадав, що вони до того все прораховували. Тому однієї фрази йому вистачило, щоб зрозуміти, що це реальний напад.

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Міністр оборони тоді сказав Залужному, що за 20 хвилин буде.

Що відомо про бункер Міноборони в Гостомелі

Олексій Резніков розповів, що за протоколом безпеки, він мав разом із керівництвом Міноборони їхати в Гостомель. Там вони мали перебувати у захищеному командному пункті Міністерства оборони України.

ЗКП (Запасний командний пункт – 24 Канал), який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні,

– розповів Олексій Резніков.

За його словами, замість того, щоб їхати в Гостомель, вони розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони.

"Слава Богу, їх вистачає в Києві", – зауважив міністр.

Він також додав, що фінансистів скомандував вивезти за межі Києва. Це зробили для того, щоб вони були в більш-менш безпечному місці й могли надалі працювати на Міноборони.

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