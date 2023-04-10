Министр вспомнил, что они до этого все просчитывали. Поэтому одной фразы ему хватило, чтобы понять, что это реальное нападение.

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Министр обороны тогда сказал Залужному, что через 20 минут будет.

Что известно о бункере Минобороны в Гостомеле

Алексей Резников рассказал, что по протоколу безопасности он должен вместе с руководством Минобороны ехать в Гостомель. Там они должны были находиться в защищенном командном пункте Министерства обороны Украины.

ЗКП (Запасной командный пункт – 24 Канал), который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы через день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену,

– рассказал Алексей Резников.

По его словам, вместо того, чтобы ехать в Гостомель, они распылились по разным зданиям, принадлежащим Министерству обороны.

"Слава Богу, их хватает в Киеве", – заметил министр.

Он также добавил, что финансистов скомандовал вывезти за пределы Киева. Это сделали для того, чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли в дальнейшем работать на Минобороны.

Что рассказал Резников о первых часах вторжения