Министр вспомнил, что они до этого все просчитывали. Поэтому одной фразы ему хватило, чтобы понять, что это реальное нападение.
Смотрите также Измены не будет, – Резников назвал 3 причины, почему Украина снова не подпишет мирные соглашения с Россией
Министр обороны тогда сказал Залужному, что через 20 минут будет.
Что известно о бункере Минобороны в Гостомеле
Алексей Резников рассказал, что по протоколу безопасности он должен вместе с руководством Минобороны ехать в Гостомель. Там они должны были находиться в защищенном командном пункте Министерства обороны Украины.
ЗКП (Запасной командный пункт – 24 Канал), который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы через день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену,
– рассказал Алексей Резников.
По его словам, вместо того, чтобы ехать в Гостомель, они распылились по разным зданиям, принадлежащим Министерству обороны.
"Слава Богу, их хватает в Киеве", – заметил министр.
Он также добавил, что финансистов скомандовал вывезти за пределы Киева. Это сделали для того, чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли в дальнейшем работать на Минобороны.
Что рассказал Резников о первых часах вторжения
- Алексей Резников вспомнил, что, когда на рассвете приехал в Министерство обороны Украины, все ребята на постах уже были в бронежилетах, шлемах, с автоматами и с рожками. То есть по полной боевой одеты. Хотя до этого дежурные там стояли только в форме.
- Министр рассказал, что тогда мгновенно начали расти мешки, из которых делали укрепления и боевые позиции.
- Глава Минобороны напомнил, что в кабинете Залужного принимали доклады соответствующих командиров по разным направлениям: что происходит, где и на каком направлении. После этого сразу командирам давали ответную реакцию.
- По словам Резникова, если Залужный видел, что, например, нужна поддержка артиллерии, то Главнокомандующий ВСУ звонил по телефону тому, кто отвечает за артиллерию. Он спрашивал, могут ли они нанести поражение. В ответ слышал: "Да, скоммуникуй". Министр подытожил, что шло реальное живое управление войсками.