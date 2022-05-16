Резников поговорил с главой Пентагона о его разговоре с Шойгу и американских гаубицах

Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Главная тема – американское вооружение для Украины.

Украинская армия получает много вооружения от США. Некоторые поставки публично не разглашаются, чтобы не информировать врага. Но точно известно, что Украина получила 90 гаубиц M777, 89 из которых уже на передовой, где уничтожают российских оккупантов. Для этого украинские военные прошли необходимую учебу.

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Именно успехами украинской армии в бою с российскими оккупантами и похвастался Алексей Резников в разговоре с Ллойдом Остином. Также оба обсуждали в целом ситуацию на поле боя и военные нужды Украины.

"Благодарен Соединенным Штатам вообще и Ллойду Остину лично за непреклонную дипломатическую и военную поддержку Украины", – написал Алексей Резников.

Разговор с Шойгу

Еще одной темой разговора был телефонный звонок между Ллойдом Остином и главой российского минобороны Дмитрием Шойгу. Они между собой общались еще 13 мая. До этого на сайте Пентагона было сообщение, что Ллойд Остин обратился к Шойгу с призывом немедленно прекратить войну. Также американец тогда отметил важность сохранения "линий связи".

Учитывая, что после этого разговора прошло три дня, а ситуация на фронте в Украине так и не изменилась, эти просьбы российской стороной были полностью проигнорированы.

Эффективное использование М777

Украина давно просила у западных партнеров предоставить им современное тяжелое вооружение, в том числе артиллерию, для успеха в войне, которую начала Россия. Среди таких – гаубицы М777.

Соединенные Штаты согласились предоставить Украине 90 таких гаубиц. Но для этого нужно было, чтобы украинские военные прошли необходимую учебу. Речь шла не только о стрельбе, но и об обслуживании техники. Наши защитники прошли необходимый курс подготовки. И когда техника прибыла в Украину, военные уже были готовы использовать ее на передовой.

"Отдельные приветствие и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе", – написал по этому поводу главнокомандующий.