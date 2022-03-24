Резников поговорил с министром обороны Италии: как прошла беседа
24 марта 2022 , 17:02Читати новину українською
Источник:твиттер Oleksii Reznikov
На своей странице в социальной сети твиттер Олесий Резников сообщил, что пообщался с министром обороны Италии.
По словам Министерства обороны Украины, у него был очень содержательный разговор с коллегой Лоренцо Гуэрини, который поддерживает наше государство.
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"Я искренне благодарен за эту преданную поддержку всем людям и особенно благодарю Лоренцо Гуэрини за его непоколебимое мужество", – написал Алексей Резников.
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