Глава Минобороны Алексей Резников рассказал о роли технологий в войне России с Украиной. Он подчеркнул, что важны не только боевые задачи.
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Робот помогает Украине разминировать территории
Министр обороны отметил, что спасательные операции и гуманитарное разминирование территорий – это все убережет жизнь украинцев. Как убеждает Резников, Украина должна и дальше двигаться в этом направлении.
В гуманитарной работе Украине помогают партнеры. Алексей Резников опубликовал видео, где показал один из примеров такой помощи.
В частности, говорится о роботе, который используется для гуманитарного разминирования и других гуманитарных миссий.
Кстати, собачка помимо прочего, невероятно игривая,
– написал Резников.
Резников показал робота, который разминирует украинские земли: видео
Среди прочего глава Минобороны подчеркнул, что украинцы разительно отличаются от россиян. "В первую очередь – желанием идти в будущее", – отметил Резников.
Он подчеркнул, что варварская война, устроенная в Украине Владимиром Путиным, "показала необходимость использования современных технологий на фронте".
Резников убеждает, что в этом вопросе Украина не отстает. Глава оборонного ведомства рассказал, что Украина продвинулась в передовых разработках, беспилотных технологиях и АСУ.
"На днях я собственными глазами видел, что "вытворяют" наши ребята. Ну а скорость, до которой их изделия разгоняются, это что-то нереальное – 150 – 170 километров. Наши беспилотные глаза видят врага везде. Разведывательные дроны не дают противнику совершать внезапно действия против наших воинов, а ударными дронами руководят наши асы", – отметил министр обороны.
Херсонская область получила комплексы для разминирования
- Отметим, что в марте Украина получила два хорватских комплекса для разминирования Херсонщины. Речь идет о механизированных комплексах разминирования "ДОК-ИНГ" MV-4 и МV-10.
- Комплексы способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4 000 – 5 000 квадратных метров в день в зависимости от сложности выполнения задач.
- Разминирование территорий ведется непрерывно. Однако этот процесс требует времени и кропотливой работы.