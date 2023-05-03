Глава Міноборони Олексій Резніков розповів про роль технологій у війні Росії з Україною. Він наголосив, що важливими є не тільки бойові завдання.

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Робот допомагає Україні розміновувати території

Міністр оборони зазначив, що рятувальні операції та гуманітарне розмінування територій – це все вбереже життя українців. Як переконує Резніков, Україна повинна й далі рухатися в цьому напрямку.

У гуманітарній роботі Україні допомагають наші партнери. Олексій Резніков опублікував відео, де показав один з прикладів такої допомоги.

Зокрема, мовиться про робота, який використовується для гуманітарного розмінування та інших гуманітарних місій.

До речі, песик окрім іншого, неймовірно грайливий,

– написав Резніков.

Резніков показав робота, який розміновує українські землі: відео

Серед іншого, глава Міноборони наголосив, що українці разюче відрізняються від росіян. "У першу чергу – бажанням йти у майбутнє", – зазначив Резніков.

Він підкреслив, що варварська війна, яку в Україні влаштував Владімір Путін, "показала необхідність використання сучасних технологій на фронті".

Резніков переконує, що в цьому питання Україна не відстає. Глава оборонного відомства розповів, що Україна просунулася у передових розробках, безпілотних технологіях та АСУ.

"Днями я на власні очі бачив, що "витворяють" наші хлопці й дівчата. Ну а швидкість, до якої їхні вироби розганяються, це щось нереальне – 150 – 170 кілометрів. Наші безпілотні очі бачать ворога скрізь. Розвідувальні дрони не дають противнику вчиняти раптові дії проти наших воїнів, а ударними дронами керують наші аси", – зазначив міністр оборони.

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