Резников просит у Евросоюза 250 тысяч снарядов в месяц, - FT

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к странам-членам ЕС. Он просит поставлять Украину по 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

С такой просьбой обратились, чтобы уменьшить острый дефицит, ограничивающий продвижение армии на поле боя.

Кстати говоря Резников рассказал, может ли Украина победить в войне уже в этом году

Артиллерия играет решающую роль

Министр обороны подчеркнул, что ВСУ выстреливают лишь часть снарядов, которые они могли бы применить. Причина – нехватка поставок.

Резников отметил решающую роль артиллерии в уничтожении военной мощи противника. Украина выпускала 110 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в месяц, а это четверть от того количества, которое использовала Россия.

Сколько Украине нужно снарядов

По словам Резникова, для успешных задач на поле боя нужно не менее 60% от полного боекомплекта, то есть 356 400 снарядов в месяц.

Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать весь боекомплект, а это 594 000 снарядов в месяц.

– добавил министр.

ЕС планирует передать Украине закупаемые боеприпасы

Накануне Financial Times сообщило, что ЕС планирует в течение недель. передать Украине закупленные боеприпасы. Речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах из тех, которые есть в запасе или незавершенных заказах.

Соответствующий план обсуждали в четверг, 2 марта, на встрече представителей государств ЕС. Из европейского фонда мира согласившись выделить на это 1 млрд евро.