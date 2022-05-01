Резников посетил Черниговскую область и вручил военным награды
Министр обороны Украины Резников Алексей посетил освобожденные от российских захватчиков населенные пункты в Черниговской области. Также он наградил защитников Чернигова, которые мужественно стоят.
Во время визита в Чернигов Резников:
- ознакомился с состоянием дел по Северскому направлению
- посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашовка
- отметил ведомственными наградами и ценными подарками защитников Чернигова
Взрывы в Николаеве, ликвидировано 23 500 оккупантов: основное за 67 день войны
Он также пообщался с местными жителями, показавшими ему укрытие, где люди скрывались от постоянных обстрелов.
Кроме того, глава Министерства обороны беседовал с мальчишками – будущими защитниками Украины.
Резников посетил Черниговскую область и вручил военным награды / Фото из фейсбука Оперативного командования "Север"
Зеленский наградил пограничников
Президент Украины наградил украинских пограничников. Владимир Зеленский отметил, что они сейчас выполняют одну из важнейших задач – контролируют линию границы с Россией, реагируют на активность захватчиков и защищают нашу землю.
Награждение прошло в честь Дня пограничника. Однако глава государства подчеркнул – сейчас праздновать нельзя. Только после того, как мы выбьем оккупантов с нашей земли.
К теме – Президент Зеленский наградил украинских пограничников: смотрите видео