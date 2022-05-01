Министр обороны Украины Резников Алексей посетил освобожденные от российских захватчиков населенные пункты в Черниговской области. Также он наградил защитников Чернигова, которые мужественно стоят.

Во время визита в Чернигов Резников:

ознакомился с состоянием дел по Северскому направлению

посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашовка

отметил ведомственными наградами и ценными подарками защитников Чернигова

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Он также пообщался с местными жителями, показавшими ему укрытие, где люди скрывались от постоянных обстрелов.

Кроме того, глава Министерства обороны беседовал с мальчишками – будущими защитниками Украины.

Резников посетил Черниговскую область и вручил военным награды / Фото из фейсбука Оперативного командования "Север"

Зеленский наградил пограничников

Президент Украины наградил украинских пограничников. Владимир Зеленский отметил, что они сейчас выполняют одну из важнейших задач – контролируют линию границы с Россией, реагируют на активность захватчиков и защищают нашу землю.

Награждение прошло в честь Дня пограничника. Однако глава государства подчеркнул – сейчас праздновать нельзя. Только после того, как мы выбьем оккупантов с нашей земли.

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