Під час візиту до Чернігова Резніков:

ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку

відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка

відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова

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Він також поспілкувався із місцевими жителями, які показали йому укриття, де люди переховувалися від постійних обстрілів.

Крім того, очільник Міністерства оборони мав бесіду із хлопчаками – майбутніми захисниками України.

Резніков відвідав Чернігівщину і вручив військовим нагороди / Фото з фейсбуку Оперативного командування "Північ"

Зеленський нагородив прикордонників

Президент України нагородив українських прикордонників. Володимир Зеленський зазначив, що вони зараз виконують одне з найважливіших завдань – контролюють лінію кордону з Росію, реагують на активність загарбників та боронять нашу землю.

Нагородження відбулося на честь Дня прикордонника. Однак глава держави підкреслив – зараз святкувати не можна. Тільки після того, коли ми виб'ємо окупантів з нашої землі.

До теми – Президент Зеленський нагородив українських прикордонників: дивіться відео