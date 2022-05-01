Під час візиту до Чернігова Резніков:
- ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку
- відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка
- відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова
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Він також поспілкувався із місцевими жителями, які показали йому укриття, де люди переховувалися від постійних обстрілів.
Крім того, очільник Міністерства оборони мав бесіду із хлопчаками – майбутніми захисниками України.
Резніков відвідав Чернігівщину і вручив військовим нагороди / Фото з фейсбуку Оперативного командування "Північ"
Зеленський нагородив прикордонників
Президент України нагородив українських прикордонників. Володимир Зеленський зазначив, що вони зараз виконують одне з найважливіших завдань – контролюють лінію кордону з Росію, реагують на активність загарбників та боронять нашу землю.
Нагородження відбулося на честь Дня прикордонника. Однак глава держави підкреслив – зараз святкувати не можна. Тільки після того, коли ми виб'ємо окупантів з нашої землі.
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